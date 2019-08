Schneller, besser, einfacher Die besten Tipps und Tricks für Chrome-Nutzer

Ich war niemals hier

Wer beispielsweise an einem Familienrechner sitzt und nicht möchte, dass die Verwandten Einblick in das eigene Surfverhalten bekommen, der hat über das Menü oder die Tastenkombination "Strg + H" direkten Zugriff auf seinen Verlauf. Dort lassen sich einzelne oder alle Seiten, Cookies und mehr löschen. Wer der Protokollierung direkt vorbeugen möchte, der öffnet mit "Strg + Shift + N" oder über das Menü einfach ein Tab im Inkognito-Modus. In diesem werden Webseitendaten, Verlauf und Co. nicht auf dem eigenen Rechner aufgezeichnet.