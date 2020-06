München - Der Platz ist zugemüllt und es stinkt nach Urin und Erbrochenem: Am Gärtnerplatz gibt's ein riesiges Problem. Immer mehr Menschen halten sich bei den sommerlichen Temperaturen am Gärtnerplatz auf, doch an WCs mangelt es umso mehr. Denn die Gastronomen dürfen ab 22 Uhr nur noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, die Toiletten dürfen nicht mehr benutzt werden. Öffentliche WCs rund um den Gärtnerplatz gibt es nicht.