Schnelle Linderung Kartoffeln und Co.: Die besten Tipps gegen Sonnenbrand

Der Sommer ist endlich in Deutschland angekommen. Viele Sonnenanbeter pilgern bereits an die Badeseen und Schwimmbäder, um an der perfekten Bräune zu arbeiten. Doch einmal zu lange ungeschützt in der Sonne gelegen, ist ein schmerzhafter Sonnenbrand häufig die Folge. Was man gegen die geröteten Stellen tun kann und welche Hausmittel wirklich helfen, erklärt Dermatologe Dr. Daniel Wilder im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.