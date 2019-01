München - Der Wintereinbruch hat in München selbst Linienbusse gestoppt. Drei Busse benötigten am Samstagabend die Hilfe der Feuerwehr, um wieder freizukommen, wie die Helfer am Sonntag mitteilten. Ein Linienbus steckte in der Ständlerstraße in Schnee und Schlamm fest und drohte, gegen eine Ampelanlage zu rutschen.