Schnappschuss aus dem Urlaub 30 Kilo leichter: Das gönnt sich "Bauer sucht Frau"-Star Iris jetzt

"Bauer sucht Frau"-Star Iris Abel (51) genießt offenbar gerade einen Urlaub in Ägypten. Via Instagram schickte sie ihren Fans "ein paar Sonnenstrahlen, die wärmen" und postete dazu eine kleine Fotocollage. Eines der Bilder zeigt ein Selfie, auf dem sie sich im Fenster spiegelt. Darauf ist Abel in einem roten Bikini zu sehen - und ihre Follower können einmal mehr bestaunen, wie viel sie abgenommen hat. Insgesamt sollen es schon über 30 Kilo sein. Als sie via Instagram gefragt wird, ob ihre Haut schon gestrafft worden sei, antwortet Abel: "Nein, noch nicht. Dank Sport und gutem Bindegewebe geht es noch."