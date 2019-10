Schnappschuss auf Instagram Matthias Schweighöfer: So setzt er seine Ruby O. Fee in Szene

Dazu veröffentlichte der Schauspieler den Dialog zwischen den beiden unmittelbar vor dem Auslösen der Kamera: "Sie: 'Mach bitte unbedingt ein Foto. Genau so!' Ich: 'Ich glaub das ist keine gute Idee.' Sie: 'Willst du Streit?' Ich: 'Ähm... Was?' Sie: 'Hör zu. Wir müssen nicht streiten. Du musst einfach immer nur das machen was ich dir sage.' Ich: 'Na gut.' Und hier isses. Das Meisterwerk." Den Post garnierte er mit dem Hashtag #warummüssenbeziehungenimmersokomischsein und natürlich einer Verlinkung auf seine Herzdame.