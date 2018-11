Diese Münchner Kaufhäuser machen mit

Die großen Kaufhäuser wie etwa das Pep Neuperlach (Ollenhauerstraße) locken rund um den Black Friday ebenso mit Angeboten wie Händler in der Innenstadt. Der Elektro-Markt Saturn beginnt wohl schon ab 22. November mit besonderen Angeboten – das ließ zumindest die österreichische Saturn-Seite durchblicken. Filialen gibt es in München zum Beispiel in der Neuhauser Straße und in der Hanauer Straße neben dem OEZ.