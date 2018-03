31 Drohnen vor Gefängnissen gesichtet

Zeitweise fast jede Woche werden unbekannte Flugobjekte in der Flugverbotszone über deutschen Justizvollzugsanstalten (JVA) gemeldet. In Bayern wurden zwischen 2015 und 2017 insgesamt 31 unbemannte Flugkörper im Bereich von Gefängnissen gesichtet. Nun will der Freistaat an zunächst acht bayerischen Haftanstalten Drohnenabwehr-Systeme testen, darunter in Stadelheim, Landsberg am Lech und Straubing. Kosten: rund zwei Millionen Euro. Das Projekt soll in der zweiten Jahreshälfte starten.