Die Zahl der Frauen, die von Fremden sexuell eindeutige Bilder per Direktnachricht erhalten haben, ist laut einer britischen Studie in den letzten Jahren signifikant gewachsen. Nach Angaben der britischen Verkehrspolizei (British Transport Police) haben sich in einem Jahr die Vorfälle des sogenannten "Cyber Flashing" fast verdoppelt. Die Dunkelziffer dürfte noch weit höher sein.