Dieb versucht teuren Lebensstil zu finanzieren

In einer Bar erleichterte er einen Kellner um 350 Euro Bargeld. Das Geld steckte er ein, den Geldbeutel warf er in eine Hofeinfahrt. So wie in dieser Bar erging es auch anderen Kellnern und Gästen. Elf solcher Diebstähle zählt die Anklage auf. Doch das so gestohlene Geld reichte nicht, um den teuren Lebensstil von Daniel K. zu finanzieren.