Die erste ungeklärte Frage in der Anklage: Wann genau fand der Einbruch in das Altperlacher Haus statt? Die Ermittler konnten den Zeitraum lediglich auf die Zeit vom 14. bis 25. September 2018 einschränken. In diesen elf Tagen waren Hauseigentümer Joseph P. (87) und seine Frau im Urlaub. Und wichtiger noch: Was wurde überhaupt gestohlen und wie viel war die Beute wert?