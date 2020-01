Schminktipps So gelingt der perfekte Lidstrich für jede Augenform

Bei all den unterschiedlichen Eyelinern und Kajalstiften auf dem Markt wird schnell klar, dass nicht jedes Produkt für jeden Look geeignet ist; man muss differenzieren. Was viele nicht wissen: Das gilt auch für die Augenform! Denn hier kann man das Maximum an Ausdrucksstärke herausholen. Das sind die besten Schminktechniken für jeden Augen-Typ: