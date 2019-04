Schminktipps Die schönsten Make-up-Trends im Frühling 2019

Die Make-up-Trends für den Frühling und Sommer 2019 stehen bereits seit den Fashion Shows des Vorjahres fest - doch jetzt ist es Zeit, sie in Szene zu setzen. Zum Saisonauftakt haben wir die drei schönsten und wichtigsten Beauty-Trends von den Laufstegen in New York, London, Mailand und Paris gesammelt. Das sind die frühlingshaften Favoriten der internationalen Designer.