Schmerzvolle On-Off-Beziehung Justin Bieber verhielt sich Selena Gomez gegenüber "rücksichtslos"

Ende Januar hatte Selena Gomez in einem Interview mit "NPR" über die Bedeutung des Songs "Lose You To Love Me" ihres neuen Albums "Rare" gesprochen und erklärt, dass sie damit die schwierige Beziehung zu Bieber verarbeitet hatte. "Ein paar Dinge mussten noch gesagt werden. Es ist gefährlich, in der Opferrolle zu bleiben. Und ich möchte nicht respektlos sein, aber ich fühle mich als Opfer eines gewissen emotionalen Missbrauchs...", erklärte Gomez.