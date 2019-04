Schmerzhafter Stunt Kit Harington verlor beim "Game of Thrones"-Dreh fast einen Hoden

Kit Harington (32) hat in seiner Rolle als Jon Schnee bei "Game of Thrones" schon so manchen gefährlichen Stunt gedreht. Doch einer wird ihm sicher länger im Gedächtnis bleiben. Denn beim Dreh zur finalen Staffel der Erfolgsserie hätte er fast ein sehr wichtiges Körperteil verloren, wie er jetzt in einem "Behind-The-Scenes"-Video verraten hat. Aber Vorsicht: Wer sich auf keinen Fall spoilern möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.