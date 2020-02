Schmerzende Erinnerungen? Darum wird Catherine Deneuve keine Memoiren veröffentlichen

Deneuve hat mit 76 Jahren Lebenserfahrung schon vieles gesehen und erlebt. Das Alter fühle sich ihrer Aussage nach anders an, "als ich es erwartet hätte". Zwar sei es "nicht immer leicht, so alt zu sein. Aber ich mache mich deswegen auch nicht verrückt", so die Worte des Schauspielstars.