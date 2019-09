Schmerzen haben einen anderen Grund Neue Diagnose: Kim Kardashian hat kein Lupus

Kim Kardashian (38) leidet doch nicht an der Autoimmunkrankheit Lupus. Bei einem Arztbesuch, den der Reality-TV-Star laut "ET Online" in der aktuellen Folge von "Keeping Up with the Kardashians" thematisiert, wird die Ehefrau von Kanye West (42, "Gold Digger") aufgeklärt: Sie leide stattdessen an den Folgen einer anderen Krankheit.