Der Handbag-Organizer

Ordnungsfanatiker setzen am besten gleich auf den sogenannten Handbag-Organizer. Dahinter versteckt sich kein Coach, sondern eine extra für Handtaschen konzipierte Stofftasche mit vielen kleinen Fächern für mehr Stauraum. Das Problem: Nicht jedes Design passt auch in jede Handtasche. Im Zweifelsfall daher immer einen kleineren Organizer kaufen.

Das Schicht-Prinzip

Profis packen ihre Handtasche so, dass sie dem Tagesablauf entsprechend geschichtet ist. Ansonsten empfiehlt es sich, alles Wichtige nach oben zu packen. So kommt man schneller an die benötigten Gegenstände heran und spart sich das ewige Gesuche.

Extra Schlüsselband

Etwas heikel ist dieses Prinzip jedoch bei Schlüsseln, da diese dabei schnell herausfallen können. Dennoch zählt er zu den wichtigsten Gegenständen in unserer Handtasche und sollte deshalb immer griffbereit sein. Viele Taschen haben ein extra Schlüsselband, an dem der Schlüssel befestigt werden kann. Ist das nicht der Fall, so lässt sich schnell selbst eins anbringen, beispielsweise am Reißverschlusshaken oder einer Lasche in der Handtasche.