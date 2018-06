Schluss mit den Fake News über Melania "Melania geht es sehr gut": Donald Trump räumt mit allen Gerüchten auf

"Die Fake-News-Medien waren so unfair und bösartig gegenüber meiner Frau und unserer großen First Lady Melania", beginnt Donald Trump (71, "Great Again!") einen seiner neuesten Posts auf Twitter. Sofort wird deutlich, was dem US-Präsidenten auf der Seele brennt. Seine Frau Melania Trump (48) war nach ihrer Nieren-Operation ganze 20 Tage von der Bildfläche verschwunden. Ein Umstand, der von der Presse und Öffentlichkeit natürlich sofort hinterfragt wurde - offenbar ein Dorn im Auge des 71-Jährigen.