Schluss mit Avocado Darum sind Kichererbsen das neue Superfood

Kichererbsen und ihre positive Wirkung

Kichererbsen zählen zu den Hülsenfrüchten und sind reich an gesunden Nährstoffen. Sie enthalten hochwertige pflanzliche Proteine, Eisen, B-Vitamine und Calcium. Darüber hinaus gelten sie als hervorragender Fleischersatz, da sie gesunde Eiweißquellen sind. Ihre Nährstoffe wirken sich positiv auf das Herzkreislaufsystem und den Blutzuckerspiegel aus. Dank ihrer Ballaststoffe regen Kichererbsen die Verdauung an und fördern die Darmgesundheit. In der Küche lassen sich Kichererbsen sowohl in herzhafte als auch süße Speisen verarbeiten.