Schluss mit Algorithmen und Werbung Das nächste Instagram? So funktioniert die neue App "Vero"

Die Macher werben mit dem Slogan "true social". Es drehe sich alles um ein Netzwerk, in dem die User sie selbst sein können und nicht, wie auf Facebook oder Instagram zweimal überlegen, was sie posten und was nicht. In der App können nicht nur Fotos bearbeitet und hochgeladen werden, sondern man kann auch Beiträge zu Texten und Links teilen oder Filme, Bücher und Musik empfehlen. Natürlich werden Themengebiete auch mit Hashtags sortiert. Dabei kann man entscheiden, wer was sieht. So können Inhalte, ähnlich wie auf Facebook, an "enge Freunde", "Bekannte" oder "Follower" verteilt werden.