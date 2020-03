"Wir hätten uns auf jeden Fall weiter gewünscht"

Sabrina Setlur erklärte zudem noch im Anschluss an die Sendung: "Ich bin froh, dass Nikita das mit mir gemacht hat und das tut mir natürlich sehr leid, dass ich es nicht geschafft habe, dass wir weiterkommen. Ich kann nur das geben, was ich geben kann und es hat halt einfach nicht gereicht. Aber so ist das Leben." Zusammen mit Kuzmin tanzte sie einen Cha Cha Cha (hier bei TVNOW zu sehen), der aber laut Juror Joachim Llambi (55) "zu wenig, zu oberflächlich" war. Auf die Frage, ob sie sich selbst weiter gesehen hätte, antwortete Setlur: "Wir hätten uns auf jeden Fall weiter gewünscht. Wir hätten gerne weiter an uns gearbeitet."