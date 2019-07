"Schlumpfine" Melania Trump bekommt Holzstatue - Anwohner sind empört

Melania-Merchandise

Nicht nur mit der Holzfigur versucht der Ort, Profit aus der Bekanntheit ihrer ehemaligen Einwohnerin zu schlagen. So gibt es dort auch Melania-Slippers oder einen Melania-Kuchen. Melania Trump wurde als Melanija Knavs 1970 in dem Ort geboren. 1996 zog sie für ihre Modellkarriere nach New York. Dort heiratete sie am 22. Januar 2005 Donald Trump.