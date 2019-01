München - Ein unangenehmes Déjà-vu erlebten die Bayern-Basketballer am Mittwochabend in Athen. Wie schon im ersten Euroleague-Auswärtsspiel des Jahres bei Efes Istanbul (77:92) schenkten sie den Sieg beim 67:77 bei Panathinaikos erneut schon im ersten Viertel her. In der Türkei lagen die bayerischen Fehlstarter nach den ersten zehn Minuten mit 18:27 zurück, in Griechenland nun mit 11:22.