Neuhofer Berg

Wo: Grünanlage um den Alois-Johannes-Lippl-Weg

So kommen Sie hin: U3 Thalkirchen, S7/S20 Mittersendling

Höhe: 32 Meter

Schwierigkeit: leicht-mittel

Ob der „Berg“ im Namen angemessen ist, darüber lässt sich freilich streiten, sicher ist: Am Neuhofer Berg in Sendling tummeln sich im Winter Rodelfreunde jeden Alters. Die Strecke ist kurz und gerade, aber an manchen Stellen steil genug, um eine gehörige Portion Fahrtwind in die Nase zu bekommen.