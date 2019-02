Tegernsee - Monatelang ermittelte die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei nach dem rätselhaften Tod eines 60-jährigen Arztes in Tegernsee (Lkr. Miesbach). Der Mann war am 8. August 2018 leblos in seinem Bett gefunden worden. Der Hausarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Weil er zur Todesursache allerdings keine Angaben machen konnte, ordnete die Kriminalpolizei Miesbach eine Obduktion an.