Schlimmer Tiefpunkt Jessica Simpson: Ihre Mom Jeans bereut sie immer noch

Hose sorgte über Jahre für Gesprächsstoff

"Dieses Bild, das sich weltweit verbreitete, hat mein Herz gebrochen. Nicht unbedingt das Bild an sich, aber die Bildunterschriften", erinnert sich Simpson. "Ich wurde von der Welt nieder gemacht." Das wurde sie tatsächlich. Der Anblick des hohen Bundes war 2009 extrem ungewohnt, Hosen mussten am besten unter dem Beckenknochen und nur kurz über dem Schamhügel sitzen. Dass Simpson sich traute, in einer High Waist Hose auf dem Chili-Cook-Off-Fest aufzutreten, und ihre weibliche Figur zeigte, dafür hatten die Medien damals kein Verständnis. "TMZ" lästerte "This is how she rolls" (Etwa: "Hier kommt sie angerollt") und "Fox News" schrieb "Jessica Simpson schockiert ihre Fans mit wahrnehmbar fülligerer Figur". Der Druck ging so weit, dass sie sogar befürchtete, ihren damaligen Freund, Tony Romo, mit ihrer Figur zu beschämen, erzählt Simpson jetzt.