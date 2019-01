München - Am 10. Januar fiel einer Frau in einem Bus an der Münchner Freiheit ein Mann auf: Er hatte schwere Verletzungen im Gesicht und blutete. Sie verständigte sofort den Notruf. Die Polizei versuchte mit dem obdachlosen Mann (49) zu sprechen. Der war nach Aussage der Beamten aber in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht herausfinden konnten, was ihm zugestoßen ist.