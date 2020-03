Bei ihm gibt es kein Online-Angebot, ab und an bestellt mal jemand telefonisch etwas. "Wir sind ein Fachgeschäft und leben von der persönlichen Beratung", erklärt Weininger. Der 42-Jährige beschäftigt fünf Mitarbeiter, zwei sind krank, die anderen müssen nun erstmal Urlaub nehmen. "Ich zahle sie natürlich erstmal weiter", sagt er. Nur, wie lange wird er das schaffen? Er ist Familienvater. "So wie ich Herrn Söder verstanden habe, wird es erst eine finanzielle Unterstützung geben, wenn alle Rücklagen komplett aufgebraucht sind."

Einen Steinwurf entfernt sitzt Georg Lang (54) aus Tuntenhausen an einem Tisch vor der Nordseehalle auf dem Viktualienmarkt. Der Yogalehrer gönnt sich ein Seelachsfilet mit Kartoffelsalat für 7,95 Euro. "Das wird vorerst das letzte Mal sein, dass ich einen Ausflug nach München machen kann."

Gedrückte Stimmung am Gärtnerplatz

Hinter ihm prangen Zettel mit der Aufschrift: 60 Prozent Nachlass. Die Vitrinen mit frischem Fisch und Meeresfrüchten sind leergekauft. "Wir schließen", sagt die Filialleiterin wortkarg, obwohl Lebensmittelgeschäfte eigentlich geöffnet haben dürfen. Anordnung von den Chefs aus Norddeutschland. Das Restaurant bleibt aber wohl offen. Auch in den vielen Geschäften rund um den Gärtnerplatz herrscht gedrückte Stimmung. Bei vielen bleiben die Kunden schon seit Tagen aus. Nur in der Rumfordapotheke ist viel los. Apothekerin Jutta Grünewald hat mit Plexiglas aus dem Baumarkt durchsichtige Barrieren zwischen ihren Angestellten und den Kunden gebaut. Eine Mitarbeiterin trägt trotzdem Mundschutz.

In der Reichenbachstraße unterhält sich Antiquitätenhändler Christian Malter vor seinem leeren Laden mit einer Nachbarin. Schon seit 25 Jahren ist er im Viertel. "Die Maßnahmen müssen sein", sagt der 56-Jährige. "Ich gehöre zur Risikogruppe, da ich nicht ganz gesund bin. Es ist mir lieber, dass dann zu ist." Doch wie lange wird es dauern, bis die Corona-Pandemie überstanden ist? "Es geht um die Existenz. Die Miete läuft ja weiter. Wir hängen in einem luftleeren Raum."

Endzeitstimmung in der Deutschen Eiche

Dirk Neuer, Büroleiter von dem Reisebüro Flugbörse, will am Mittwoch trotzdem ins Geschäft kommen. Erst am Dienstag hat er einen Kunden "aus dem tiefen Kaukasus" zurück nach Deutschland geholt. Mit dessen Kreditkartendaten buchte er den Rückflug. Den Boardingpass schickte er ihm per Whatsapp. In der Deutschen Eiche ist ebenfalls Endzeitstimmung. Die Gaststätte schließt. Im Hotel sind noch fünf Gäste. "Wir haben fast 50 Angestellte und laufende Kosten von 300.000 bis 400.000 Euro", sagt Sepp Sattler.

"Aus. Äpfel. Amen", sagt Ralf Richter-Delfmann (62). Er sperrt am Abend sein kleines Schreibwarengeschäft am Gärtnerplatz zu. "Wir richten uns auf zwei Monate ein", sagt er.

