Schlicht und schön Die schönsten Make-up-Ideen für Hochzeitsgäste

August ist zwar nicht der klassische Hochzeitsmonat, diesen Titel hat schließlich der Wonnemonat Mai für sich verbucht. Doch wegen seiner sommerlichen Temperaturen stehen auch jetzt viele Termine, an denen sich verliebte Paare das Jawort geben, in den Kalendern. An ihrem Hochzeitstag steht natürlich die Braut im Mittelpunkt. Doch auch als Hochzeitsgast oder gar als Trauzeugin will Frau schön aussehen. Wir verraten die schönsten Make-up-Tipps für das Styling als Hochzeitsgast.