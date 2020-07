AZ-Interview mit Prof. Dr. Oliver Rauhut

AZ: Herr Rauhut, was fasziniert Sie an Dinosauriern?

OLIVER RAUHUT: Dinosaurier waren eine extrem erfolgreiche Wirbeltiergruppe – beziehungsweise in Form der Vögel sind sie es immer noch. Mich interessiert, wie diese Gruppe im Erdmittelalter so erfolgreich geworden ist, und wie damals die Struktur der Ökosysteme war, in denen diese uns heute sehr fremden Tiere gelebt haben.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an Ihrem neu entdeckten "Schleitheimia schutzi"?

Das Tier stammt aus der Zeit der Trias – vor etwas 225 Millionen Jahren –, ist aber ein ganz naher Verwandter der echten Langhalssaurier, der Sauropoden, die etwa vor 180 Millionen Jahren zu der wichtigsten Gruppe der Pflanzenfresser aufgestiegen sind. Das ist etwas erstaunlich – wenn es diese Gruppe also schon vor so langer Zeit gab, warum hat es dann nochmal mehr als 40 Millionen Jahre gedauert, bis sie ihren Siegeszug angetreten haben?

Könnte man auf solche Dino-Überreste auch in Bayern stoßen?

Auch im Norden Bayerns gibt es große Areale, an denen Gesteine aus der Trias vorkommen. Der häufige Verwandte von Schleitheimia, Plateosaurus, ist sogar anhand von Funden aus der Nähe von Nürnberg zuerst beschrieben worden. Somit ist es immer möglich, dass auch hier solche neuen Dinosaurier gefunden werden können.

Werden die Überreste von Schleitheimia ausgestellt?

Teile der Funde sind derzeit im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen ausgestellt, da das Tier ja in der Nähe gefunden wurde.

