Perfekte Rennbedingungen dank Mustafa und Team

Andere Galopprennbahnen hätten bei so widrigen Bedingungen wie am Sonntag vielleicht ein Problem. Aber so zeigte der Dauerregen wieder einmal, dass das Geläuf in München-Riem zu den besten der Welt gehört. Dafür verantwortlich ist Mustafa Türk. Seit vier Jahrzehnten kümmert er sich um den Rasen – immer darauf bedacht, dass die Grasnabe möglichst schonend behandelt wird: "Wenn die Bahn das ganze Jahr in einem guten Zustand ist, kann sie auch mal mit mehr Regen umgehen, die Bodenverhältnisse sind trotzdem immer gut", erklärt Türk.