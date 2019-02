München - Weil der Fahrlehrer unter Drogen stand, unterbrach die Polizei in Riem eine Fahrstunde. Die Verkehrspolizei hat am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr eine Kontrolle an der Paul-Henri-Spaak-Straße in Riem durchgeführt. Dabei fiel den Polizisten ein Fahrschulauto auf. Doch nicht die Fahrweise des Fahrschülers, sondern vielmehr sein Lehrer war das Problem. Der saß neben dem Schüler auf dem Beifahrersitz und schien den Beamten verdächtig. Die Polizei beschreibt sein seltsames Verhalten als "drogentypische Auffälligkeiten".