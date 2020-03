Blinde Fenster seit fünf Monaten

Schon im letzten Herbst hat an der Metzgerzeile die Metzgerei Schlagbauer zugemacht. Fett: "Über fünf Monate hängen da jetzt schon die Fenster zu, ein Nachfolger ist noch nicht da." Ebenso verrammelt ist der Laden 8 nahe der Heiliggeistkirche. "Da verzögert sich die Vermietung angeblich wegen Asbestbohrungen", sagt Elke Fett, "komisch, dass ich da nie jemanden bohren höre."

Immerhin am "Info-Standl" im Zentrum des Viktualienmarkts tut sich nun endlich was. Das langgezogene Häusl genau in der Sichtachse der Suppenküche sieht seit Monaten aus wie ein düsteres Geisterhaus. "Die Zukunft des Viktualienmarkts" steht auf einem gelben Markisenstreifen – nur, wie die Zukunft eigentlich aussehen soll, wüssten die Händler schon mal gern.

Umbau des Viktualienmarkts im Juni 2018 beschlossen

Der Stadtrat hat den Umbau des historischen Marktes im Juni 2018 beschlossen. Voraussichtlich werden zwei Abteilungen umgebaut und unterkellert. Die anderen Abteilungen würden im Bestand saniert, heißt es aus dem Kommunalreferat.

Ab Mitte 2022 wird das voraussichtlich mehrere Jahre dauern. Aktuell läuft die Vorbereitung für die EU-Ausschreibung der Planer. Umgebaut wird in mehreren Bauabschnitten, damit der Markt währenddessen weiterlaufen kann.

Leises Schwinden der Marktstandl

So lange werden freie Stände an Händler freigegeben, "aber vorerst nur befristet bis 31. Dezember 2021 überlassen."

Immer mehr Marktstandl verschwinden still und leise. Und vier Häusl stehen seit Monaten leer. Nun greift die Sprecherin der Marktleute die Stadt an: "Warum wird hier so schlampig verwaltet?"

