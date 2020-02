Eine neue Staffel des Reality-Formates "Big Brother" läuft 20 Jahre nach der ersten Ausgabe seit 10. Februar in Sat.1. Mit den schwächelnden Einschaltquoten dürfte der Sender allerdings nicht zufrieden sein. So kam die erste Entscheidungs-Liveshow am Montag lediglich auf 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe; 1,21 Millionen Menschen verfolgten die Show. Werden die niedrigen Einschaltquoten Konsequenzen haben? Könnte die geplante Laufzeit von 100 Tagen vielleicht sogar verkürzt werden?