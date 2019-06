München - Was nervt mehr als Stau in den Ferien? Stau das ganze Jahr über. Wer täglich mit dem Auto zur Arbeit pendelt, braucht Geduld. Wer wie viel davon benötigt, hat jetzt eine neue Erhebung von Mobil in Deutschland e. V. erfasst. Die Macher der Studie haben dafür den TomTom Traffic Index 2018 ausgewertet. Das heißt: Wie verändert sich die Fahrtzeit in einer Stadt aufgrund von Stau und Verkehr? Einbezogen wurden sowohl Stoßzeiten im Berufsverkehr als auch staufreie Fahrten bei Nacht oder an Feiertagen. Dadurch wurde ein Mittelwert errechnet.