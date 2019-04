"Plant For The Planet" ist mittlerweile eine weltweite Organisation mit 70.000 Mitgliedern in 70 Ländern. Seit 2006 wurden durch ihre Initiative schon mehrere Millionen Bäume gepflanzt. Aber das sei noch nicht genug: "Weltweit stehen etwa 3.000 Milliarden Bäume", sagt Finkbeiner, "und so weit wir berechnet haben, ist noch Platz für weitere 1.000 Milliarden Bäume." Sie ergänzend zu pflanzen sei besonders wichtig, denn: "Prognosen zufolge wird sich die Bevölkerung von Afrika verdoppeln. Was das für die jährliche CO2-Bilanz bedeutet, kann man ja erahnen."