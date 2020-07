Schlammschlacht vor Gericht Johnny Depp vs. Amber Heard: Die skurrilen Vorwürfe im Promi-Prozess

Das einstige Schauspieler-Ehepaar Johnny Depp (57, "Fluch der Karibik") und Amber Heard (34, "Aquaman") bekriegt sich seit Dienstag (7. Juli) vor Gericht in London. Allerdings klagt Depp nicht direkt gegen Heard, sondern gegen den Verlag der Boulevardzeitung "The Sun". Konkret geht es um einen Artikel aus dem Jahr 2018. Darin wurde behauptet, dass der Schauspieler ein "Ehefrauenschläger" sei. Depp bestreitet das. In den USA hat er seine Ex-Frau zudem auf Verleumdung verklagt. Vor Gericht in London wird nun reichlich dreckige Wäsche gewaschen und es kommen immer mehr bizarre Anschuldigungen ans Licht.