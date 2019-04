Schlammschlacht geht weiter Amber Heard: Neue Gewalt-Vorwürfe gegen Ex-Mann Johnny Depp

"Das stimmt einfach nicht"

Heard soll den Hollywood-Star in den Gerichtsunterlagen mehrmals als "Monster" bezeichnen. Er würde sich an seine Attacken aufgrund seines exzessiven Alkohol- und Drogenkonsums nicht mehr erinnern, argumentiert Heard. Wann immer er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden habe, soll er zu einer "völlig anderen Person" geworden sein, "oft wahnhaft und gewalttätig": "Wir haben diese Version von Johnny 'das Monster' genannt." Da sie ihn geliebt habe, habe sie seine vielen Versprechen, er könne und würde sich bessern, geglaubt. "Ich lag falsch", so Heard.