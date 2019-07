Schlagersängerin hat Pläne Stefanie Hertel wird 40: "Ich mache mir selbst ein Geschenk"

Stefanie Hertel, ein Star am deutschen Schlagerhimmel, hat am heutigen Donnerstag einen Grund mehr, um zu strahlen. Sie feiert ihren 40. Geburtstag. Obwohl - von feiern kann eigentlich nicht die Rede sein. Wie die Sängerin aus dem Vogtland der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat, wird sie an ihrem Ehrentag arbeiten müssen. Sie verbringe den 25. Juli "mit vielen lieben Kollegen und dem Musi-Team" in Kärnten, um zu proben. Schließlich steht bereits zwei Tage später die Live-Sendung "Wenn die Musi spielt" im MDR und ORF an.