Schlager-Stars kannten sich seit 1968 Bata Illic: "Costa Cordalis war ein sehr sympathischer Mensch"

Konkurrenten und Freunde

Cordalis und Illic seien in all den Jahren viel miteinander unterwegs gewesen, im Fernsehen, Rundfunk oder bei anderen Events. Auch bei der "legendären ZDF-Hitparade" hätten sie sich immer wieder getroffen. "Wir waren zwar Konkurrenten, doch gleichzeitig waren wir auch gute Freunde", so Illic. Wenn sie bei Auftritten warten mussten oder nach den Auftritten noch zusammen waren, hätten sie oft gemeinsam Lieder gesungen "und das in Jugoslawisch", erinnert er sich. "Das sind unvergessliche Stunden und Erlebnisse für mich."