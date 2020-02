An seine Fans richtet der Musiker mit türkisch-amerikanischen Wurzeln einen eindringlichen Appell: "Wir müssen als Menschheit zusammenhalten und uns nicht von solchen Anschlägen einschüchtern lassen. Denn genau das ist das Ziel solcher Täter. Nächstenliebe! Mir ist jetzt viel bewusster, was es heißt am Leben zu sein. Das ist das größte Geschenk, was uns Menschen gegeben wurde. Darum sollten wir bewusster leben, uns gegenseitig respektieren und lieben. Make love not war!"