Messe München entwickelt "ausgeklügeltes Infektionsschutz-Konzept"

Der Gesamtwirtschaft gingen allein durch die Absagen in München bis zu 2,3 Milliarden Euro verloren. "Darum ist der Neustart so wichtig für uns und viele betroffene Caterer, Tontechniker, Messebauer, Reinigungskräfte, Sicherheitsleute und andere", so Dittrich.