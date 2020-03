Kontrollverlust bei "Promis unter Palmen": Muss der Sender eingreifen?

Obert ist perplex, wie auch die restlichen sieben Promis. "Würde ich meine Mutter so im Fernsehen sehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen", erklärt der fassungslose Bastian Yotta. "Ich möchte natürlich auch nicht in so einen Fokus kommen wie Claudia. Ich habe mich eingeschüchtert gefühlt. Es war einfach beängstigend", schildert Eva. Muss jemand dazwischen gehen und eingreifen? Kommt es zu einer heftigen Rangelei zwischen den beiden Alpha-Weibchen? Schickt gar der Sender Security in die Villa? Was bislang feststeht: Désirée Nick erklärt ihr rabiates Verhalten. "Der kann man nur körperlich etwas signalisieren", sagt die 63-Jährige.