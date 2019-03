Schlag den Star, Alle singen Kaiser, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Global Gladiator vs. Bachelor. Mister Mallorca gegen Mister Hamburg. Fitness-Fan vs. Fast-Fußball-Profi! Lucas Cordalis fordert bei "Schlag den Star" Paul Janke heraus. Die beiden Männer sind leidenschaftliche Wettkämpfer und treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.