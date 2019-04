Schlag auf den Kopf Nicht ungefährlich! Rose McGowan hat ihren Geruchssinn verloren

Schauspielerin Rose McGowan (45, "Charmed") kann seit einem Unfall vor fünf Jahren nichts mehr riechen. Damals wurde sie von einer Autotür am Kopf getroffen, wie sie jetzt in dem Podcast "Off Menu" erzählte. "Danach hatte ich so etwas wie eine Geschmacksexplosion", fügte sie hinzu. Deswegen sei sie anschließend an der medizinischen Fakultät der Harvard Universität untersucht worden: Schmecken konnte sie noch, riechen aber nicht mehr. "Normalerweise hängt das miteinander zusammen", erklärte sie weiter.