Schlägt Sky zu? RTL zeigt ab 2021 keine Formel 1 mehr

Teilweise schalteten mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland ein, um große Erfolge wie zum Beispiel die Schumacher-Titelgewinne mit Ferrari live im Fernsehen mitzuerleben. RTL-Boss Jörg Graf (53) merkte in einem Statement an, dass der Markt teils überhitzt sei und man den wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verlassen hätte, wenn man sich die Rechte weiterhin gesichert hätte. Man wolle sich jetzt mehr auf Fußball konzentrieren. Damit geht eine echte TV-Ära endgültig zu Ende.