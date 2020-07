Isarvorstadt - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der heftige Vorfall bereits am 13. Juli: Gegen 17.50 Uhr ging eine laut Polizei "erkennbar transsexuelle" Person (31) in einen Backshop in der Isarvorstadt. Beim Verlassen wurde sie von einem 32 Jahre alten Münchner aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beleidigt. Anschließend schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht.