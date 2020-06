München - Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, sind Beamte der Bundespolizei zu einem Einsatz an der Donnersbergerbrücke gerufen worden. Mehrere Personen waren offenbar in eine Auseinandersetzung verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 17-Jähriger mehrere Personen angepöbelt haben und dann mit zwei Brüdern (19 und 20) in Streit geraten sein.