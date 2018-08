München - Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit werden immer wieder das Ziel von körperlichen Angriffen – so auch am 1. und 2. August. Eine Tat ereignete sich in einer S-Bahn in Laim, die andere am Stachus-Bahnsteig. Einer der Mitarbeiter musste nach der Attacke seinen Dienst abbrechen. Die Bundespolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.